Succéder à Deschamps en équipe de France, voilà ce que Zidane disait

Thibault Morlain

Alors que des questions se posaient sur l’avenir de Didier Deschamps, ce dernier a finalement décidé de prolonger sur le banc de l’équipe de France. Le natif de Bayonne a paraphé un nouveau contrat, étant désormais lié aux Bleus jusqu’en 2026. Une nouvelle qui ne fait forcément pas le bonheur de Zinedine Zidane, lui qui rêvait de devenir le nouveau patron de l’équipe de France. Il y a quelques mois de cela, il avait d’ailleurs fait de grosses annonces à ce sujet.

En mai 2021, Zinedine Zidane faisait le choix de quitter le Real Madrid. Après s’être reposé, le voilà qu’il veut revenir aux affaires. Mais où ? Cela ne sera malheureusement pas sur le banc de l’équipe de France. Alors qu’on annonçait Zizou comme le successeur de Didier Deschamps après la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus va poursuivre l’aventure, lui qui vient de prolonger jusqu’en 2026. Dommage pour Zidane, qui rêvait vraiment d’être le prochain sélectionneur de l’équipe de France.

Zidane au Brésil, «ce serait magique» https://t.co/x3OvMXWbQT pic.twitter.com/hovcaiWS0J — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

« J’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France »

Zinedine Zidane ne s’en était pas caché, il voulait devenir sélectionneur de l’équipe de France. En juin dernier, il avait tenu des propos très forts à ce sujet, annonçant pour L’Equipe : « Devenir sélectionneur ? J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête ».

« Si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là »