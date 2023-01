Zidane écarté, les nouvelles révélations de Le Graët sur Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps restera sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. Le technicien a annoncé, lui-même, la nouvelle lors de l'assemblée générale de la Fédération française de football. Le président de l'instance, Noël Le Graët, a réagi à cette signature et a révélé les coulisses de cette signature.

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, qui j’espère, sera partagé par vous tous. Mon président à décider de me prolonger jusqu’en 2026 ». Didier Deschamps a pris la parole, pendant quelques instants, lors de l'assemblée générale de la FFF, pour officialiser sa prolongation. Présent sur le banc de l'équipe de France depuis 2012, le technicien poursuivra l'aventure jusqu'en 2026 comme l'avait indiqué le10Sport.com. Pour rappel, Deschamps était libre de décider de son avenir après avoir atteint la finale du dernier Mondial.

« On n'a pas eu à discuter longtemps »

Ce samedi, Noël Le Graët était revenu sur cette signature : « Ça s’est fait très naturellement, nos contrats sont tellement écrits que l’on pourrait presque faire des photocopies, il faut juste changer les chiffres. Honnêtement, il n’y a pas de discussion, on s’apprécie, on a envie de travailler ensemble et ça se fait naturellement ». Comme l'a répété le président de la FFF, les négociations n'ont pas été longues. « Didier arrive à Guingamp. Je lui demande : "Quel est votre état d'esprit Didier ?". Il me répond : "Ça ne va pas non ?! Je continue !". Donc, on n'a pas eu à discuter longtemps » a déclaré le responsable au micro de Téléfoot.

Deschamps heureux après sa signature