Équipe de France : Deschamps enfin prolongé, Le Graët s'enflamme totalement

Didier Deschamps a été officialisé entraîneur de l’Équipe de France jusqu’en juin 2026 ce samedi 7 janvier. La décision a été prise par le président de la FFF Noël Le Graët, lui qui souhaitait que le sélectionneur ne soit prolongé que jusqu’en 2024.

Didier Deschamps officiera bien sur le banc de l’équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Le sélectionneur français n’était plus officiellement en poste depuis le 1er janvier 2023, mais sa prolongation n’était qu’une question de temps. Son contrat ira donc jusqu’en juin 2026, date à laquelle Deschamps sera, depuis 14 ans, l’entraîneur principal des Bleus.

Un accord facile selon le président de la FFF

Interrogé au micro d’ Infosport + , le président de la fédération française de football Noël Le Graët en a profité pour rappeler à quel point la relation entre les deux hommes était saine : « Ça s’est fait très naturellement, nos contrats sont tellement écrits que l’on pourrait presque faire des photocopies, il faut juste changer les chiffres » . Avant de rajouter : « Honnêtement, il n’y a pas de discussion, on s’apprécie, on a envie de travailler ensemble et ça se fait naturellement » .

