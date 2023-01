Equipe de France : Deschamps, Zidane... La grosse annonce de Noël Le Graët

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il faudra attendre avant de connaître l'identité du prochain sélectionneur de l'équipe de France. Interrogé sur ce dossier ce jeudi, Noël Le Graët a confirmé que sa décision n'interviendra pas avant l'assemblée fédérale prévue ce samedi. Le président de la FFF devrait rencontrer Didier Deschamps dans les prochains jours pour faire un nouveau point sur son avenir.

Qui dirigera l'équipe de France face aux Pays-Bas le 24 mars prochain ? Pour l'heure, le suspense est intact. Ces derniers jours, Didier Deschamps s'est rendu à Guingamp pour rencontrer Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. La teneur de cette discussion n'a pas filtré. Et ne comptait pas sur le dirigeant pour en dire plus sur ce dossier.

« Deschamps ? Je le reverrai »

Questionné ce jeudi soir sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Noël Le Graët ne s'est pas montré très bavard. « On ne peut rien dire. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai pas discuté plus avec lui. Il est venu à Guingamp. Je le reverrai. On n'est pas à 5 minutes près.. . » a déclaré le responsable dans des propos rapportés par L'Equipe.

Aucune décision ne sera rendue dans les prochains jours

Toutefois, il a confirmé que son choix ne devrait pas être dévoilé dans les prochains jours. « Le cas du sélectionneur n'est pas prévu au menu du Comex de demain (vendredi) après-midi, ni à l'assemblée du lendemain. La décision interviendra après l'assemblée » a confié Le Graët.

La tendance est à une prolongation de Deschamps

Comme annoncé par le10Sport.com, la tendance est à une prolongation de Didier Deschamps, même si un désaccord existe sur la durée du contrat. Le champion du monde 2018 réclamerait un bail de quatre ans, soit jusqu'au Mondial 2026. De son côté, Noël Le Graët ne voudrait pas se projeter au-delà de l'Euro 2024. Une nouvelle réunion devrait donc avoir lieu dans les prochains jours. Nul doute que Zinédine Zidane, pressenti pour succéder à Didier Deschamps, surveille attentivement la situation.