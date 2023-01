«Deschamps ne voulait pas de Benzema»

Arthur Montagne

En 2021, Didier Deschamps prenait tout le monde de court en rapatriant Karim Benzema, qui n'avait plus été convoqué en Bleus depuis 2015. L'attaquant du Real Madrid a ainsi disputé l'Euro avec les Bleus, mais Daniel Riolo fait de nouvelles révélations, assurant que le retour de l'ancien Lyonnais n'était en réalité pas vraiment souhaité par Deschamps.

Absent pendant quasiment six ans à cause de l'affaire Valbuena, mais également de certaines déclarations fracassantes, Karim Benzema a finalement fait son retour, contre toute attente, en 2021 afin de disputer l'Euro. Un retour largement commenté et très attendu qui n'a finalement pas porté ses fruits puisque les Bleus ont échoué aux tirs-au-but contre la Suisse en huitième de finale. Une grosse désillusion pour l'équipe de France alors championne du monde en titre, mais sur le plan personnel, Karim Benzema avait brillé avec ses quatre buts. Et pourtant, selon Daniel Riolo, Didier Deschamps n'était pas très chaud pour faire revenir l'ancien Lyonnais.

Deschamps ne voulait pas faire revenir Benzema

« Benzema en fait, il n’en voulait pas. Il ne voulait pas de son retour au début. Parce qu’il ne sait pas gérer les personnalités et plusieurs égos qui sont dans le vestiaire. Quand on dit qu’il est fort en management des hommes, c’est faux. Il est fort en management de groupe. C’est également une grande qualité de construire un groupe pour une aventure commune, en choisissant des hommes qui ne présentent pas de risque de rencontres d’égos », lance l'éditorialiste au micro de l' After Foot avant de se pencher sur le management de Deschamps.

«Quand il construit son groupe, l’homme est un accessoire pour lui»