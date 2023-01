Deschamps annonce déjà la couleur pour l'équipe de France

Pierrick Levallet

C'est désormais officiel, Didier Deschamps sera bien le sélectionneur de l'Équipe de France pour les prochaines années. Le technicien de 54 ans a prolongé jusqu'en 2026 et sera donc en place au moins jusqu'à la prochaine Coupe du monde. L'entraîneur français n'a d'ailleurs pas perdu de temps et a déjà pris rendez-vous pour les échéances à venir.

Il était en fin de contrat après la Coupe du monde. Didier Deschamps était pressenti pour se retirer du poste de sélectionneur après le Mondial. Mais finalement, la finale du tournoi en décembre dernier a tout relancé dans l’esprit du sélectionneur tricolore. Après la compétition, Didier Deschamps envisageait de rempiler pour quelques années. C’est désormais officiel.

Deschamps est prolongé jusqu’en 2026

À travers un communiqué, la FFF a officialisé la prolongation de Didier Deschamps, mais aussi de son adjoint Guy Stéphan, de l’entraîneur des gardiens Franck Raviot et du préparateur physique Cyril Moine. Le sélectionneur et son équipe sont reconduits jusqu’à la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en 2026.

Deschamps veut «maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international»