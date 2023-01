Fin du suspense pour Deschamps, son nouveau contrat est signé

Thomas Bourseau

Didier Deschamps semblait vouloir rester à la tête de l’Équipe de France A. C’est désormais chose faite. Quelques minutes après l’information du Parisien, la Fédération française de football a annoncé la prolongation du contrat de Deschamps jusqu’en juin 2026.

Noël Le Graët ne s’en était pas caché. Avant même le début du Mondial au Qatar sur lequel le rideau est tombé le 18 décembre dernier avec le sacre de l’Argentine et la défaite de l’Équipe de France, le président de la Fédération française de football avait révélé que l’objectif sportif fixé à Didier Deschamps était le dernier carré de la compétition. Après quoi, le sélectionneur aurait le loisir de décider de poursuivre ou non à la tête des Bleus, poste qu’il occupe depuis 2012 alors que son contrat expirait à la fin du mois de décembre 2022.

Deschamps et l’Équipe de France jusqu’en 2026

Ces derniers jours, il a été question d’une prolongation de contrat de Didier Deschamps. Cependant, la zone d’ombre autour de cette opération concernait les modalités de l’opération et plus précisément la durée du nouveau bail de Deschamps. Selon Le Parisien, Noël Le Graët et Didier Deschamps se sont entendus pour un contrat courant jusqu’en juin 2026 et donc le prochain Mondial et non l’Euro en Allemagne en 2024 comme il en a été question.

Bloqué par Deschamps, Zidane fait rêver le Brésil https://t.co/BWt11P75H0 pic.twitter.com/9gOlRYdHdu — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

La FFF officialise la prolongation de Deschamps jusqu’au Mondial

Et l’officialisation de la Fédération française de football ne s’est pas fait attendre. Ce samedi en fin de matinée, la FFF a annoncé que Didier Deschamps reste le sélectionneur de l’Équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026 et que son adjoint Guy Stéphan, l’entraîneur des gardiens Franck Raviot et le préparateur physique Cyril Moine poursuivaient également leurs missions.