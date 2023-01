Benzema, Deschamps… Riolo dénonce les mensonges de l’équipe de France

Axel Cornic

Les explications de l’équipe de France concernant le forfait de Karim Benzema ne semblent toujours pas convaincre Daniel Riolo. Le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, qui avait vivement critiqué Didier Deschamps pour la gestion de ce cas, reste persuadé que la vérité n’a toujours pas été dévoilée.

C’est le gros sujet du moment. Alors que l’épopée de l’équipe de France avait fait passer au second plan le forfait de Karim Benzema, maintenant que la Coupe du monde est terminée les langues se délient… et la polémique enfle.

Benzema est accusé d’avoir snobé l’équipe de France https://t.co/Oh1ajziiE1 pic.twitter.com/xhWTiYnCH2 — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

« Benzema est allé à Aspetar, on l’a très mal géré »

Car Daniel Riolo a fait plusieurs révélations concernant ce sujet épineux, critiquant ouvertement la gestion de Didier Deschamps et de son staff. « Benzema est allé à Aspetar (centre médical réputé à Doha, ndlr), on l’a très mal géré » a-t-il déclaré mercredi sur RMC Sport , faisant référence aux examens passés par Karim Benzema le 19 novembre dernier et qui ont finalement acté son forfait pour la Coupe du monde.

Un départ dès le lendemain des examens

Du côté de l’équipe de France, on a expliqué que c’est Karim Benzema qui aurait décidé de claquer la porte après le résultats de ses derniers examens. Il a ainsi pris un vol dès le lendemain pour quitter le Qatar pour Madrid et après quelques jours de vacances, il a repris les entraînements avec son club. D’ailleurs, il a même disputé quelques minutes en match amical et le 30 décembre dernier, il était titulaire face au Real Valladolid en Liga… marquant au passage les deux buts de la victoire.

« Je n’y crois pas une seconde, parce que je sais que l’équipe de France a menti, que Deschamps a menti »