Un gros mensonge révélé pour Benzema

La Coupe du monde au Qatar a touché à sa fin, la carrière internationale de Karim Benzema aussi. L'attaquant du Real Madrid n'aura pas eu le privilège de vivre le parcours historique des Bleus à cause d'une blessure. Mais pour son ancien agent, le staff de Didier Deschamps aurait menti dans le diagnostic.

Après son retour ultra médiatisé en sélection pour l'Euro 2021, Karim Benzema l'a quitté par la petite porte, au lendemain de la défaite des Bleus de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde. Le Ballon d'Or n'avait pas pris part à la compétition en raison d'une blessure jugée trop importante par Franck Le Gall, le médecin de l'équipe de France. Ainsi, le staff de Didier Deschamps ordonnait à Karim Benzema de quitter Doha et de dire adieu à son dernier rêve en sélection. Or, l'attaquant du Real Madrid aurait pu être disponible pour les huitièmes de finales si l'on en croit les déclarations de son ancien agent Karim Djaziri.

« Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent » écrivait Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, dans on carnet de bord au moment des faits. Pour l'ancien agent de Karim Benzema, ce n'est pas la vérité.

