Equipe de France : Un clash a éclaté avec Benzema au Qatar, Deschamps prend cher

L'affaire Karim Benzema continue de faire grincer des dents en France. Après Daniel Riolo, c'est au tour de Jérôme Rothen de critiquer la gestion de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus aurait pris position pour le staff médical et demander au joueur de quitter le Qatar, alors qu'il aurait pu être disponible dès les quarts de finale du Mondial

Les rumeurs s'intensifient autour de ce que l'on appelle l'affaire Karim Benzema. Aujourd'hui retraité de l'équipe de France, le buteur du Real Madrid n'a pu disputer le dernier Mondial en raison d'une blessure intervenue quelques jours avant le premier match, face à l'Australie. Sur ordre du staff médical, le joueur avait été contraint de rentrer à Madrid pour se soigner et déclarer forfait pour le reste de la compétition. Mais à en croire certains journalistes comme Daniel Riolo, Benzema aurait pu être disponible pour le quart de finale face à l'Angleterre. Un autre chroniqueur de RMC , Jérôme Rothen, a pris position dans ce dossier.

Deschamps encore taclé dans l'affaire Benzema

« Je ne suis pas là pour juger les kinés ou le corps médical. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai problème de relations entre Karim Benzema et le corps médical. Quand lui a répondu qu'il connaissait son corps au moment où eux ont voulu faire des tests... Connaissant Didier Deschamps, il a défendu corps et âme son staff technique. Il y a donc eu un premier accroc dans l'entente (…) Il a fait payer au Ballon d'or et meilleur joueur du monde cette relation avec le préparateur physique et le médecin, sous prétexte que Karim connait son corps et il se prépare tout seul » a-t-il confié ce jeudi.

« J'ai toujours défendu Deschamps, là je le défends un peu moins »