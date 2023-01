Benzema quitte l'équipe de France, l'incroyable réaction de Mbappé

Arthur Montagne

Lâchant ses révélations sur le départ de Karim Benzema juste avant le début de la Coupe du monde, Daniel Riolo dévoile que certains joueurs de l'équipe de France n'étaient pas mécontents de cette issue. En revanche, Kylian Mbappé n'a visiblement pas été marqué par la situation.

Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, la situation de Karim Benzema a cristallisé l'attention. Officiellement blessé, l'attaquant du Real Madrid a quitté le groupe de l'équipe de France réuni au Qatar et son départ n'a pas été mal vu par certains cadres de Bleus comme le révèle Daniel Riolo.

Equipe de France : Une nouvelle polémique éclate pour Benzema https://t.co/EcLTVuEKZN pic.twitter.com/BATzvjwMee — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

«Certains joueurs n’étaient pas mécontents de le voir partir»

« On l’a foutu dehors. Il y avait certaines tensions et oui certains joueurs n’étaient pas mécontents de le voir partir comme Griezmann, Lloris ou même Giroud », assure l'éditorialise de RMC au micro de l' After Foot avant d'assurer que Kylian Mbappé était quant à lui beaucoup moins concerné par le départ de Karim Benzema.

«Mbappé, il s’en foutait un peu»