Benzema au cœur de la polémique, rien à cirer pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’épineux cas Karim Benzema continue de faire couler beaucoup d’encre, Daniel Riolo s’est lâché mercredi soir en faisant de nouvelles révélations troublantes sur les coulisses de son forfait de dernière minute avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Et selon lui, le sort de Benzema importait peu à Kylian Mbappé.

Initialement sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, Karim Benzema avait finalement quitté le groupe quelques jours avant le début de la compétition. Sur le plan officiel, le buteur tricolore du Real Madrid était forfait en raison d’une blessure, mais de nombreuses spéculations circulent à son sujet, et certains n’hésitent pas à dénoncer les zones d’ombres autour de cet épineux cas Benzema en sélection.

«Deschamps ne voulait pas de Benzema» https://t.co/kMWsfrixvM pic.twitter.com/PrGyoGvfS2 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« Mbappé, ça ne lui faisait ni chaud ni froid »

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a même affirmé mercredi soir que plusieurs joueurs de l’équipe de France avaient accueilli avec un certain soulagement le départ de Karim Benzema juste avant le début de la Coupe du Monde : « Il y avait certaines tensions. Oui, le mardi qui a suivi son départ, certains joueurs de l’équipe de France n’étaient pas mécontents de le voir partir: Griezmann, Lloris, Giroud. Il y avait des cadres qui n’étaient pas mécontents de voir partir Benzema parce qu’il prenait un petit peu de place », indique le journaliste, qui livre également le sentiment d’un certain Kylian Mbappé, beaucoup plus distant sur la question Benzema : « Mbappé, ça ne lui faisait ni chaud, ni froid ».

« On l’a réellement pris pour un con »