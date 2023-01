Riolo lâche une bombe sur Benzema, l’équipe de France répond

Thibault Morlain

Plusieurs semaines après la Coupe du monde, on parle encore et toujours du forfait de Karim Benzema avec l’équipe de France. Ces dernières heures, c’est Daniel Riolo qui s’est lâché sur ce dossier, faisant de nombreuses révélations sur les dessous du départ de l’attaquant du Real Madrid du Qatar suite à sa blessure à la cuisse. Et voilà que l’équipe de France a tenu à donner sa version des faits.

Arrivé diminué physiquement au rassemblement pour la Coupe du monde, Karim Benzema a fini par se blesser à la cuisse avant même le début de la compétition. Un coup dur pour l’équipe de France. Mais voilà que ce forfait fait désormais polémique. Au micro de RMC , Daniel Riolo a alors lâché de lourdes révélations comme notamment sur les coulisses du départ du Qatar de Benzema : « Quand ils sortent Benzema et que le médecin de l’équipe de France dit: ‘c’est bon, t’es blessé, tu t’en vas’ et qu’on lui prend un avion à 6h du mat… C’est bizarre la façon dont on dit à un mec qu’on rappelle en équipe de France: ‘tu pars dans la nuit’. Il est parti, d’où son silence dans les semaines qui ont suivi ».

Le nouveau message énigmatique de Benzema sur les réseaux sociaux https://t.co/WgYASVNgQS pic.twitter.com/qsCLcM3eno — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Benzema a voulu partir vite

L’équipe de France a toutefois tenu à avoir un droit de réponse suite aux annonces de Daniel Riolo. Ainsi, ce jeudi, pour RMC , les Bleus ont souhaité mettre les choses au point concernant les dernières heures de Karim Benzema au Qatar avant son départ. Il a alors été expliqué suite à des examens à la clinique Aspetar le 19 novembre, la décision est prise de ne pas garder KB9. C’est alors que le joueur du Real Madrid décide lui de partir au plus vite. L’assistante personnelle de Benzema s’organise alors pour lui trouver un vol privé, ce qui se révèle impossible.

« On n’allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin »