Benzema rate la Coupe du monde, une nouvelle accusation tombe

Arthur Montagne

Attendu comme l’un des joueurs majeurs de la Coupe du monde après l’obtention de son Ballon d’Or, Karim Benzema n’a finalement pas disputé le Mondial, officiellement à cause d’une blessure. Mais Daniel Riolo fait d’énormes révélations, pointant notamment du doigt la gestion du Didier Deschamps.

La gestion du cas Benzema durant la Coupe du monde n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, alors que le Ballon d'Or s'attendait à disputer le Mondial, il a finalement quitté le rassemblement des Bleus, avant le début du tournoi, officiellement à cause d'une blessure. Mais Daniel Riolo révèle que le problème est plus profond.

«Deschamps ne voulait pas de Benzema» https://t.co/kMWsfrixvM pic.twitter.com/PrGyoGvfS2 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Riolo se lâche sur le cas Benzema

« Il est allé à Aspetar (Une clinique au Qatar, NDLR). Et effectivement, on lui a demandé de reprendre et de forcer à l’entraînement alors que lui ne voulait pas, toujours dans sa réflexion de la parfaite connaissance de son corps. Il a forcé un peu plus et il s’est reblessé. J’ai fait analyser ses radios, qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux, par des médecins du sport. Et on m’a dit que c’était une forme de rechute. Et on m’a aussi dit que sa présence en huitième de finale aurait été une prise de risque, mais il aurait pu débuter sur le banc. Si vraiment il y a un besoin urgent de le faire entrer, c’est possible. Mais en tout cas, quart de finale, il est totalement opérationnel. Quelle autre équipe dans le monde se prive d’un joueur de la qualité de Benzema ou d’un Ballon d’Or parce qu’il faut être prêt pour le premier match ? Le Sénégal était prêt à emmener Sadio Mané en fauteuil roulant. Di Maria a joué le début de la Coupe du monde, puis on l’a pas vu et juste sur la finale, juste un match, il a été l’homme du match », assure l'éditorialiste de RMC Sport au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Deschamps nous a menti de A à Z»