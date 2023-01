Pogba, Benzema… Après les révélations, l’équipe de France sort du silence

Axel Cornic

L’ambiance autour de Karim Benzema ne semblait pas être idéale en équipe de rance. Le Ballon d’Or 2022 ne semblait en effet pas être apprécié par certains de ses coéquipiers à en croire les récentes révélations de Daniel Riolo sur RMC Sport et cela serait notamment le cas de Paul Pogba.

La Coupe du monde est terminée depuis plusieurs semaines déjà, mais la polémique Benzema bat son plein. Censé être l’une des grandes stars de la compétition, le Ballon d’Or 2022 n’a pas disputé le moindre match puisqu’il a été contraint de déclarer forfait. Une nouvelle qui ne semble toutefois pas avoir attristé tout le monde au sein de l’équipe de France.





« Pogba et Benzema, ça ne colle pas »

Lors de l’ After Foot de mercredi, Daniel Riolo a livré plusieurs indiscrétions au sujet du forfait controversé de Karim Benzema, qui n’était vraisemblablement pas très proche de Paul Pogba ou d’Antoine Griezmann. « Benzema représentait un problème. D’abord parce qu’il (Didier Deschamps, ndlr) savait que Pogba ne l’aime pas. Pogba et Benzema, ça ne colle pas. Et Griezmann également » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Il n’est pas fou de Benzema, mais le gros problème était avec Pogba ».

Les Bleus démentent tout en bloc