Après son départ , l’équipe de France avait passé une consigne à Benzema

Axel Cornic

La gestion du cas Karim Benzema fait polémique après la Coupe du monde 2022, avec des nouvelles informations qui sortent chaque jour concernant son forfait. Contacté par RMC Sport, l’entourage de l’équipe de France a donné sa version des faits et on apprend notamment qu’une recommandation avait été faite au Ballon d’Or français, après son départ du Qatar.

Après son sacre au Ballon d’Or, Karim Benzema était censé être l’une des stars de la Coupe du monde et surtout, l’une des armes offensives les plus importantes de l’équipe de France. Finalement, comme cela a été le cas plusieurs fois au cours de sa carrière internationale, l’attaquant a raté ce grand rendez-vous avec sa sélection.

Benzema rate la Coupe du monde, l’équipe de France lâche ses vérités https://t.co/LDlA2y3act pic.twitter.com/bFydJiHFnL — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Benzema aurait pu revenir

Rapidement, l’idée d’un possible retour en cours de compétition a fait surface. Plusieurs observateurs ont en effet estimé que Karim Benzema aurait très bien pu rester au Qatar avec l’équipe de France et revenir au stade des huitièmes de finale ou des quarts. L’exemple de Raphaël Varane a d’ailleurs été cité des nombreuses fois, puisqu’il n’a pas disputé le premier match avant de revenir dès la phase de poules.

« En quart de finale, il aurait été totalement opérationnel »

« Les clichés qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je les ai fait analyser par des médecins du sport » a déclaré Daniel Riolo, au micro de RMC Sport . « On m’a dit que c’était une forme de rechute et que le faire jouer en huitièmes de finale, c’est une prise de risque mais qu’il aurait pu être sur le banc et même entrer en cas d’extrême nécessité. Mais en quart de finale, il aurait été totalement opérationnel ».

Benzema devait se soigner après son départ