Benzema est accusé d’avoir snobé l’équipe de France

De plus en plus d’indiscrétions sortent au sujet du forfait de Karim Benzema pour la dernière Coupe du monde. Blessé avec son club du Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 est notamment accusé d’un manque de communication avec le staff médical de l’équipe de France, qui a pourtant su parallèlement gérer des cas similaires avec Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

On a connu préparation plus sereine pour une Coupe du monde, au sein de l’équipe de rance. Avant la compétition planétaire, Didier Deschamps a du gérer plusieurs dossiers épineux et c’est évidemment le cas de Karim Benzema, dont le forfait et le départ ont soulevé énormément d’interrogations.

Les Bleus voulaient accompagner Benzema dans sa récupération

Approché par RMC Sport , l’équipe de rance a souhaité donner sa version des faits concernant le cas Benzema, afin de clarifier les choses. Ainsi, on apprend notamment que les Bleus auraient appelé le joueur pour lui envoyer un membre de l’équipe médicale autour du 12 novembre, afin de l’aider dans sa récupération.

Il n’aurait même pas répondu

C’est une chose qui a également été faite par Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, eux aussi blessé avant la Coupe du monde. Pourtant, alors que les deux défenseurs auraient répondu favorablement, Benzema n’aurait même pas daigné réagir à cet appel de l’équipe de France, gardant donc le silence.