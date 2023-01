Equipe de France : Benzema prêt à sortir de sa retraite ? il lâche un message troublant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 19 décembre dernier, Karim Benzema mettait un terme à sa carrière internationale, seulement quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine au Mondial. A 35 ans, l'international français tirait un trait sur les Bleus. Mais ce jeudi, le buteur du Real Madrid a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Certains ont imaginé un possible retour en sélection.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Le 19 décembre dernier, Karim Benzema publiait ce message sur les réseaux sociaux. Un petit texte, accompagné d'une photo dans laquelle on le voit sous les couleurs de l'équipe de France.

Benzema n'a jamais officialisé sa retraite

Karim Benzema n'a jamais officialisé sa retraite internationale, même si le message laisse peu de place au doute. A 35 ans, le Ballon d'Or 2022 a, depuis, repris le cours de sa saison avec le Real Madrid. Mais ce jeudi soir, Benzema a, une nouvelle fois, mis le feu aux réseaux sociaux.

Il faut que je finisse le travail ☄️ pic.twitter.com/jMjHL6Q0d3 — Karim Benzema (@Benzema) January 5, 2023

« Il faut que je finisse le travail »