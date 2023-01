Affaire Zidane : Mbappé s’est indigné, un appel à la grève est lancé

La rédaction

Les propos de Noël Le Graët ont choqué. Injurieux à l'encontre de Zinédine Zidane, le patron de la FFF s'est attiré les foudres de l'opinion publique mais également du gouvernement. Kylian Mbappé s'est de nouveau opposé à Le Graët, ce que félicite Jérôme Rothen et l'ancien milieu de terrain lance même un appel à la grève si Le Graët ne démissionne pas.

Les déclarations de Noël Le Graët continuent de faire couler beaucoup d'encre. Irrespectueux envers Zinédine Zidane ce dimanche soir lors de l'émission Bartoli Time de RMC , le président de la fédération française de football est au cœur de la tourmente, une nouvelle fois. La lassitude est totale, son départ est réclamé et Jérôme Rothen appelle les Bleus à faire grève si Le Graët ne démissionne pas.

«Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian»

Comme la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, Jérôme Rothen a salué la prise de position immédiate de Kylian Mbappé face aux propos lunaires de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane : « Il faut qu’on soit tous solidaires, les anciens, les joueurs actuels. Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian », a balancé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC lors de l'émission Rothen s'enflamme .

L'État français s'empare de l’affaire Zidane, Macron est déboussolé https://t.co/Fyc7HE3xnk pic.twitter.com/OSTpAVE1YF — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

«Faites grève ! J’encourage les joueurs de foot à le faire»