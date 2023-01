Pour la présidence de la FFF, Deschamps aura son mot à dire

La rédaction

Noël Le Graët préside la FFF depuis 2011, Didier Deschamps dirige l'Equipe de France depuis 2012. Un duo indissociable qui est à la tête du football français depuis plus de 10 ans et dont l'influence est colossale. Alors que l'ancien maire de Guingamp quittera son poste dans deux ans, ce dernier et Didier Deschamps pourrait bien filer un coup de pouce au prochain patron de la 3F.

La bombe de ce samedi concernait évidemment la prolongation de Deschamps jusqu'en 2026 tandis que ce dimanche soir, Noël Le Graët s'est lâché lors d'une interview choc. Il évoque notamment son avenir et explique qu'il s'est déjà concerté avec Didier Deschamps au sujet du futur président de la FFF.

«Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder»

Noël Le Graët a confié qu'il arrêterait la présidence de la FFF dans deux ans, et ce dimanche soir, sur les antennes de RMC , il a confié s'être déjà concerté avec Deschamps au sujet de sa succession : « Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Mais sa motivation est intacte. Il y aura une élection pour le prochain président de la FFF, ce n'est pas une désignation », a-t-il expliqué lors de l'émission Bartoli Time .

«Si on peut aider quelqu'un. Je regarderai de près»