Équipe de France : Pêche, PlayStation… Voici sa recette miracle pour son échec au Mondial

La rédaction

La dernière Coupe du Monde au Qatar aura fait des déçus du côté des joueurs des bleus non sélectionnés. Une situation dans laquelle s’est retrouvée Jonathan Clauss (30 ans), évoluant à l’OM. Ce dernier a dû gérer ce moment à sa manière…

Le fait de ne pas être sélectionné pour un mondial peut être une situation compliquée à gérer pour un joueur de foot, d’autant qu’à 30 ans, c’était sûrement la dernière chance d’y participer pour Clauss avec l’Équipe de France Pour le Canal Football Club , le latéral droit marseillais s’est confié sur la manière dont il a géré l’évènement.

Se vider la tête avec la pêche et la Playstation

Clauss déclare : «Comment j’ai réussi à me remobiliser après cet échec ? Je m’enfermais dans d’autres mondes. La pêche, la Play (ndlr la PlayStation). Il fallait vraiment que je coupe du foot » . Une solution plutôt calme pour se remobiliser donc.

Une passion originale