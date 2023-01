Le Graët lâche ses vérités sur l'épisode Benzema au Qatar

La rédaction

Forfait de dernière minute pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a depuis, officialisé sa retraite internationale. Un malaise persiste autour de cet épisode tandis que l'entourage de KB9 suspecte ouvertement le staff français d'avoir surévalué la blessure de l'attaquant afin de l'évincer du groupe de l'Equipe de France. Noël Le Graët s'est lâché sur cet épisode tumultueux.

Il semble qu'un malaise persiste entre l'Equipe de France et Karim Benzema. Forfait pour le Mondial en raison d'une blessure, l'attaquant du Real Madrid a officialisé sa retraite internationale après la finale perdue et la rupture semble totale avec la FFF.

«J'ai une grosse admiration pour lui»

Invité de RMC et de l'émission Bartoli Time , Noël Le Graët a déploré le forfait de Benzema au Mondial : « Il était blessé, il est malheureusement reparti, je le regrette. J'admire la carrière de Benzema, qui a fait la meilleure année de sa vie, de sa carrière. Malheureusement, au premier ou deuxième entraînement, il a un petit pépin. J'ai une grosse admiration pour lui. »

Équipe de France : Oublié par Deschamps, Clauss livre un poignant message https://t.co/lJId4xBcro pic.twitter.com/6uZp2vFY7A — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«Ce que dit son entourage? Je m'en fiche»