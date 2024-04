Tennis : Alcaraz bien de retour, il s'est fait remonter les bretelles

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit depuis son élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Miami le mois dernier, Carlos Alcaraz a fait son retour vendredi à Madrid face au Kazakh Alexander Shevchenko. Le numéro 3 mondial, gêné par des douleurs à l'avant-bras, a dû déclarer forfait pour les deux premiers grands tournois sur terre battue. Cette semaine, il défend son titre dans la capitale espagnole et il a été parfaitement lancé après sa victoire au premier tour, ce qui satisfait enfin son coach Juan Carlos Ferrero.

Alors qu'il fêtera bientôt ses 21 ans, Carlos Alcaraz a été parfois touché par quelques blessures qui l'ont éloigné un certain temps des terrains. L'Espagnol en a encore subi les conséquences au début du mois et il a été la cible de critiques par rapport à son calendrier, lui qui n'hésite pas à aller jouer des exhibitions qui lui prennent des forces. Pas sûr de participer au tournoi de Madrid il y a encore quelques jours, son état de forme sera très surveillé à l'approche de Roland-Garros.

Retour convaincant

Programmé dans la journée de vendredi, Carlos Alcaraz n'a fait qu'une bouchée de son adversaire pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Madrid. Double tenant du titre, il a des repères dans la Caja Magica et cela lui a servi pour sortir vainqueur sans trembler d'Alexander Shevchenko (6/2 6/1). Bien inspiré dans tous les compartiments du jeu, il a été convaincant et n'a pas été gêné physiquement. « Pas du tout. Mais j’y pense. C’est quelque chose qui ne va pas quitter mon esprit… J’ai fait de bonnes choses à l’entraînement. Mais je ne me sens pas confiant à 100% en jouant mon coup droit. Néanmoins, je suis très heureux de jouer à ce niveau. Je pense que je peux être compétitif » a-t-il déclaré.

Tennis : L'Arabie saoudite triomphe, un Masters 1000 va voir le jour en 2027 https://t.co/jqDZKQG8Br pic.twitter.com/oiPCawGaJc — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Un léger manque de sérieux ?

Carlos Alcaraz est un travailleur hors pair et il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs de sa génération, si ce n'est le meilleur. Malgré tout, il a parfois subi des blessures et de la fatigue à cause de son calendrier qui fait parler. Par exemple, début mars, il n'a pas hésité à aller jouer l'exhibition de Netflix face à Nadal quelques jours seulement après s'être tordu la cheville à Rio. « Si je pouvais donner à Carlos l’une de mes vertus, ce serait l’ordre. Une fois que vous avez traversé le maelström en tant que joueur et que vous avez plus d’années d’expérience derrière vous, vous vous rendez compte que vous auriez pu faire les choses avec un peu plus de stratégie et d’ordre. Évidemment, à 20 ans, il est difficile d’avoir les idées claires quand il s’agit de faire beaucoup de choses, mais je mettrais un peu plus d’ordre » a confié son coach Ferrero.

Retour rapide au sommet ?

Passé par une phase un peu plus difficile entre la fin de saison 2023 et le début 2024, Carlos Alcaraz a retrouvé des couleurs en remportant Indian Wells. L'Espagnol reprend à nouveau un plaisir fou sur le court en distribuant ses coups de génie dans tous les sens. A Madrid, il tentera donc de répondre présent dans un tournoi qu'il connaît très bien, pour envoyer un message clair à la concurrence.