Deschamps prolongé, Le Graët évacue sa frustration sur le cas Zidane

Ce samedi, la Fédération française de football a officialisé la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur jusqu'en juin 2026. Une satisfaction pour le président de la FFF Noël Le Graët alors que l'ancien entraîneur de l'OM a débuté son aventure sur le banc des Bleus fin 2012. Le patron de la 3F s'est également exprimé sur les rumeurs concernant Zidane, et il s'est montré particulièrement cash.

Depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, l'avenir de Didier Deschamps posait questions. En fin de contrat, le sélectionneur de l'Equipe de France, en pose depuis 2012, a finalement décidé de poursuivre l'aventure jusqu'en juin 2026. Une réussite pour Noël Le Graët alors que ce dernier s'est montré particulièrement détaché de la position de Zinedine Zidane, régulièrement annoncé comme le futur sélectionneur des Bleus.

«Qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps? Personne»

On sait Didier Deschamps et Noël Le Graët particulièrement soudés. Ce dimanche, la patron de la Fédération française de football s'est exprimé sur la prolongation de DD sur les ondes de RMC pour Bartoli Time . Il a notamment évoqué les rumeurs concernant une nomination de Zinedine Zidane : « Passer à autre chose? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps ? Personne. On peut toujours rater un match mais cela fait 10 ans que je suis avec lui, il n'y a pas eu beaucoup de ratés» , a-t-il confié.

Didier Deschamps se fait dézinguer https://t.co/WFZPh2QfzC pic.twitter.com/v4ebbQvj9C — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone»