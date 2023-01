Équipe de France : Après sa prolongation, Deschamps reçoit un énorme message de son vestiaire

La rédaction

L'information de ce samedi 7 janvier est évidemment la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en juin 2026. Le sélectionneur français poursuit son aventure, débutée fin 2012 sur le banc français. Après la victoire de l'OM en Coupe de France contre Hyères, Matteo Guendouzi s'est exprimé sur la prolongation de son sélectionneur, et il est ravi.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps a officiellement prolongé jusqu'en 2026 au poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Le milieu de terrain international français Matteo Guendouzi est très satisfait de cette nouvelle alors qu'il était présent cet hiver lors de la Coupe du monde au Qatar. Un message qui ne n'échappera pas à Didier Deschamps.

«Il a toujours eu des magnifiques résultats»

Vainqueur (2-0) de Hyères (N2) en 32e de finale de Coupe de France ce samedi avec l'OM, Matteo Guendouzi a été interrogé sur la prolongation de son sélectionneur, et le milieu de terrain n'a pas caché son enthousiasme : « On est tous très heureux pour lui. Dès qu’il est arrivé en équipe de France, il a fait un travail exceptionnel. Il a toujours eu des magnifiques résultats. On est tous très heureux de continuer avec lui. Il le mérite », a d'abord expliqué l'international français aux 7 sélections avant de saluer les qualités humaines de «DD» : « Si on pose la question à tous les joueurs, ils diront tous la même chose parce que c’est un super sélectionneur. Humainement, c’est quelqu’un de bien avec tout le monde. Il le mérite amplement. On va continuer tous ensemble et, je l’espère, continuer à gagner des trophées et aller le plus loin possible ».

«On va encore pouvoir faire de magnifiques choses avec lui»