Cristiano Ronaldo s’offre un contrat record et explose les compteurs

Tout juste arrivé du côté du club saoudien d’Al-Nassr après avoir résilié son bail avec Manchester United, où il ne jouait plus, l'international portugais Cristiano Ronaldo affole d’ores et déjà les compteurs, que ce soit de par son juteux contrat, ou bien de par son influence sur les réseaux sociaux.

Alors qu’Al-Nassr affronte ce vendredi, Al-Ta’ee en championnat à 16h, Cristiano Ronaldo lui, n’effectuera pas ses grands débuts avec le club saoudien. La faute à une question d’enregistrement d’effectif, lui qui possède le statut d’extra-communautaire. En revanche, son arrivée, elle, a d’ores et déjà été remarquée. Sa présentation du 3 janvier dernier devant 25 millions de personnes, aurait réuni plus de 3 milliards de téléspectateurs, selon le journaliste Pedro Sepulveda.

Un contrat en or massif

Le contrat du quintuple ballon d’or a fait jaser tellement ce dernier est important. En effet, CR7 devrait désormais être le footballeur le mieux payé du monde. Son contrat actuel le lierait donc à Al-Nassr jusqu’en juin 2025, et le Portugais devrait toucher pas moins de 200M€ par an rappelle calciomercato.com. En comparaison, Kylian Mbappé toucherait quant à lui, « seulement » 63 millions d’euros annuel. Des chiffres fous donc pour Ronaldo, mais il faut rappeler que ce dernier ne sera pas qu’un simple footballeur en Arabie Saoudite. Il devrait en effet participer activement à la campagne de promotion du sport dans le pays, coïncidant avec la vision, plus globale, de Saoudi 2030 voulue par Mohammed Ben Salmane, le prince héritier saoudien.

La vedette des réseaux sociaux

L’arrivée de la star portugaise rentre également dans une stratégie visant à développer la popularité du football saoudien. Si, à l’instar de la MLS, la RSL (championnat saoudien) a déjà réussi à attirer certains noms issus du football européen comme Vincent Aboubakar et David Ospina pour Al-Nassr, ou encore Grzegorz Krychowiak et Ever Banega pour Al Shabab, l’arrivée de CR7 est d’un autre calibre. Le Portugais ramène avec lui toute sa popularité présente sur les réseaux sociaux, avec entre autres, ses 529 millions d’abonnés Instagram.