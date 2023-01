Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo humilié au Qatar, le Portugal se déchire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors de la dernière Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a joué le rôle de remplaçant, notamment lors des rencontres à élimination directe. Un choix, qui n'a pas porté ses fruits puisque le Portugal a été éliminé dès les quarts de finale, par le Maroc. Président du gouvernement régional de Madère, Miguel Albuquerque n'a pas hésité à s'en prendre à Fernando Santos, sélectionneur durant le tournoi

Cristiano Ronaldo ne gardera pas un souvenir mémorable de son dernier Mondial. Le joueur de 37 ans n'a marqué qu'un seul but au Qatar, et a débuté les deux dernières rencontres du Portugal sur le banc des remplaçants. Immédiatement après l'élimination de la sélection par le Maroc (1-0), la compagne et la sœur de Ronaldo ont pointé du doigt les choix de Fernando Santos, le sélectionneur. Président du gouvernement régional de Madère, Miguel Albuquerque a également tenu à prendre la défense de la nouvelle star d'Al-Nassr.

Ronaldo reçoit un soutien de taille après le Mondial

« Il y avait des gens médiocres là-bas, personne ne sait qui ils sont, qui en ont profité pour dire du mal de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a été la plus grande promotion du Portugal ce siècle. C'est le Portugais le plus connu et il a élevé les standards d'excellence et de qualité au Portugal. Il a porté partout le nom de Portugal » a déclaré le responsable.

« Je suis content que Fernando Santos soit à la rue »