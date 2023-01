Mercato : Après son transfert, Cristiano Ronaldo fait une première victime

Alors qu’il a rejoint Al Nassr, après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas encore été officiellement enregistré par son nouveau club. En effet, la formation saoudienne a d’ores et déjà atteint le quota de joueurs étrangers. Pour pouvoir faire de la place au quintuple Ballon d’Or, Al Nassr aurait décidé de libérer Vincent Aboubakar.

Bien qu’il ait trouvé son nouveau club, les galères de Cristiano Ronaldo ne sont pas finies pour autant. Le quintuple Ballon d’Or doit encore purger deux matchs de suspension, à la suite d’un geste d’énervement envers un supporter d’Everton en avril dernier. En plus de cela, Al Nassr n’a pas encore pu officiellement enregistrer l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

En effet, le club saoudien compte déjà 8 joueurs étrangers au sein de son effectif, ce qui est la limite fixée par la ligue. Al Nassr doit donc se séparer d’un joueur et d’après les informations de Rudy Galetti, il aurait décidé de libérer Vincent Aboubakar, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024.

🚨✅ #AlNasr have decided to cut Vincent #Aboubakar to free up a foreign player space.📌 In this way, the 🇸🇦 club registered #CR7. 🐓⚽ #CristianoRonaldo #Ronaldo pic.twitter.com/PDNP6kGzlQ