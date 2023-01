Les galères s’enchainent pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo est un joueur d’Al Nassr. Remercié par Manchester United, le Portugais a décidé de prendre la direction de l’Arabie Saoudite pour poursuivre sa carrière. Un nouveau défi pour le quintuple Ballon d’Or qui est apparu plus motivé que jamais lors de sa présentation aux côtés de Rudi Garcia. Mais voilà que pour Cristiano Ronaldo, les problèmes s’accumulent déjà…

Cristiano Ronaldo l’a assuré, il était très sollicité suite à son départ de Manchester United. A travers le monde, les offres auraient été nombreuses pour le Portugais. Mais CR7 a décidé de relever un défi qui en a surpris plus d’un, acceptant de filer en Arabie saoudite pour s’engager avec Al Nassr. Désormais, Cristiano Ronaldo évolue donc sous les ordres de Rudi Garcia. Et après son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs, on attend maintenant le premier match du Portugais et voir ce qu’il va faire dans ce nouveau championnat. Le fait qu’il faudra être un peu patient avant d’assister aux premiers pas de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr.

Mercato : Cristiano Ronaldo se lâche après son transfert, il se fait fracasser https://t.co/EwjJJ6fDQP pic.twitter.com/Y8B0bOB6m6 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Cristiano Ronaldo pas officiellement enregistré

Pour le moment, l’expérience de Cristiano Ronaldo à Al Nassr est loin d’être un long fleuve tranquille. Ainsi, ce jeudi, pour l’ AFP , des responsables du club saoudiens ont annoncé un point noir suite à l’arrivée de CR7 en Arabie Saoudite. En effet, pour le moment, Cristiano Ronaldo n’est pas encore officiellement enregistré auprès de la ligue et ne peut donc pas jouer avec son nouveau club. La raison ? La réglementation des joueurs étrangers. Selon le règlement du championnat local, il y a un quota de 8 joueurs étrangers pour chaque club. Or, depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Al Nassr en compte maintenant 9. Il faut par conséquent attendre le départ d’un joueur étranger pour enregistrer CR7.

Une suspension qui traine pour CR7

Et une fois enregistré, Cristiano Ronaldo ne pourra d’ailleurs toujours pas jouer avec Al Nassr. En effet, alors qu’il était encore à Manchester United, le quintuple Ballon d’Or avait été sanctionné de deux matchs de suspension suite à un geste d’énervement envers un fan. Une suspension pas encore purgée par Cristiano Ronaldo et qui vaut également en Arabie Saoudite. Par conséquent, CR7 va donc manquer au moins deux matchs avec Al Nassr.