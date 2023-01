Déjà un premier coup dur pour Cristiano Ronaldo après son transfert

La rédaction

A peine arrivé à Al Nassr, Cristiano Ronaldo a déjà des problèmes. Désormais en Arabie Saoudite, le Portugais était impatient de faire ses grands débuts sous ses couleurs. Mais voilà que le quintuple Ballon d’Or est suspendu pour les deux prochains matchs. Une sanction qui lui avait été infligée quand il était encore à Manchester United, mais qui est toutefois toujours valable du côté du championnat saoudien...

Souvenez-vous. En avril dernier, Manchester United disputait un match important à Everton dans la course à la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final et une défaite frustrante 1-0, Cristiano Ronaldo prend la direction des vestiaires en boitant. En signe de frustration, il frappe dans la main d’un enfant en train de le filmer et brise son téléphone.

Une enquête de plusieurs mois

Devant s’expliquer devant les policiers juste après le match, la star portugaise avait ensuite publié un message d’excuses sur Instagram, en invitant le jeune homme de 14 ans à venir assister à un match à Old Trafford. Mais cela n'a pas suffit puisque sept mois après, la Fédération Anglaise de Football (FA) a condamné Cristiano Ronaldo à 58 000€ d’amende et à deux matchs de suspension.

Des débuts retardés