Mercato : Un proche de Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce

Arthur Montagne

Officiellement présenté comme un joueur d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo semble ravi de son choix qui fait pourtant grandement parler. Et pour cause, la star portugaise rejoint un championnat peu compétitif mais touchera un salaire démentiel estimé à 200M€ par saison. Journaliste proche CR7, Edu Aguirre monte toutefois au créneau et assure que c'est un choix qui lui permet d'être heureux.

Libre de tout contrat depuis sa résiliation à Manchester United durant le mois de novembre, Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre Al Nassr, en Arabie Saoudite. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté, d'autant plus que la star portugais va toucher un salaire estimé à 200M€ nets par an, ce qui en fait le plus gros contrat de l'histoire du sport. Mais CR7 a décidé de répondre aux critiques lors de sa présentation officielle.

«Je me fiche de ce que les gens ont dit»

« Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable. Je me fiche de ce que les gens ont dit, j'ai pris ma décision. Je suis très heureux d'être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j'ai vu plein de matchs. Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique. (…) Ce que je veux, c'est jouer, dès demain si le coach pense que c'est le bon choix », lançait Cristiano Ronaldo.

CR7 est ravi de son choix