Mercato : Rudi Garcia se lâche après le transfert de Cristiano Ronaldo

C'est désormais officiel, Cristiano Ronaldo est un joueur d'Al-Nassr. L'international portugais, qui s'est engagé avec le club saoudien jusqu'en 2025, a été présenté à la presse ce mardi et a hâte d'entamer la dernière page de sa carrière. Présent à ses côtés, Rudi Garcia, son entraîneur, s'est également prononcé sur l'arrivée du buteur de 37 ans.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo ne jouera plus en Europe. « En Europe, mon travail est fait. Pour moi, c’est un nouveau challenge » a-t-il déclaré ce mardi. Passé par le Sporting Portugal, Real Madrid et Manchester United, l'international portugais va terminer sa carrière à Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Le buteur s'est engagé jusqu'en 2025 et aura la lourde tâche de mettre la lumière sur le championnat saoudien. Ce mardi, Ronaldo a été présenté aux journalistes et s'est prononcé sur son transfert : « Je suis heureux qu’Al Nassr m’offre cette opportunité pour développer les futures générations ».

Rudi Garcia s'exprime après l'arrivée de Ronaldo

Présent aux côtés de Ronaldo, Rudi Garcia a exprimé sa joie. « Comment je me sens ? Je suis très heureux. (…) Cristiano est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est une légende. C’est un honneur pour moi et pour Al Nassr d’accueillir Cristiano » a déclaré l'entraîneur d'Al-Nassr.

Une aubaine pour le championnat saoudien

Pour l'ancien coach de l'OM, l'arrivée de Ronaldo en Arabie Saoudite va permettre au pays de développer son football et son championnat. « Je suis sûr que pour le championnat et l’Arabie Saoudite, c’est fantastique qu’il vienne ici » a admis Rudi Garcia.

« J’ai toujours pensé que des joueurs comme Cristiano étaient faciles à gérer »