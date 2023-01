Mercato : À peine arrivé en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Alors qu’il semblait vouloir poursuivre sa carrière en Europe, Cristiano Ronaldo s’est finalement envolé pour l’Arabie saoudite afin de signer pour Al-Nassr. Au cours de sa conférence de presse de présentation, le Portugais a vidé son sac sur les rumeurs entourant son arrivée.

Cristiano Ronaldo a finalement pris la décision de s’engager en faveur d’Al-Nassr le 30 décembre dernier. Un peu plus d’un mois après la rupture de son contrat à Manchester United, le 22 novembre dernier plus précisément, Ronaldo est désormais l’attaquant de la formation saoudienne entraînée par Rudi Garcia. Et ce, bien qu’il ait cultivé le désir de poursuivre sa carrière en Europe comme la Gazzetta dello Sport le révélait en novembre dernier avec le PSG et Chelsea comme destinations préférentielles. Que ce soit le champion de France ou le pensionnaire de Premier League, aucune offre n’a été dégainée et le président Nasser Al-Khelaïfi a même écarté une telle éventualité pour Sky Sports en décembre dernier.

«En Europe, mon travail est fini»

Sans club, Cristiano Ronaldo s’est engagé avec Al-Nassr et a donné sa première conférence de presse en tant que joueur du club saoudien ce mardi aux côtés de Rudi Garcia. Le quintuple Ballon d’or s’est montré clair sur ce nouveau challenge en commençant par assurer qu’il était arrivé à la fin de son chapitre au sein du football européen. « En Europe, mon travail est fini. Pour moi, c’est un nouveau challenge. Je suis heureux qu’Al Nassr m’offre cette opportunité pour développer les futures générations ».

«Une grande opportunité (…) pour changer les mentalités des futures générations»

Outre le fait de pouvoir inspirer les prochaines générations à rejoindre le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo a tenu à remercier les Saoudiens de leur accueil. « Pour moi, c’est un challenge, mais je suis très heureux. Mes proches sont heureux, ils m’ont soutenu. L’accueil a été impressionnant. Les Saoudiens ont été exceptionnels avec mes proches. Pour c’est une grande opportunité, pas seulement pour le football, mais pour changer les mentalités des futures générations ».

«Plusieurs clubs ont essayé de me recruter, mais j’ai donné ma parole»