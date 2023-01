Mercato : Attendu au Portugal, grosse mise au point sur l’avenir de Mourinho

Hugo Chirossel

Éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc, le Portugal a décidé de changer de sélectionneur. En poste depuis 2014, Fernando Santos n’est plus à la tête de la Seleção das Quinas et la FPF aurait fait de José Mourinho sa priorité afin de lui succéder. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, est sorti du silence à ce sujet.

Fernando Santos a fait les frais du mauvais parcours du Portugal au Qatar. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été éliminés dès les quarts de finale de la compétition par le Maroc. Une énorme déception pour la Seleção das Quinas , qui a décidé de faire des changements. Titulaire du poste depuis 2014, Fernando Santos n’est désormais plus le sélectionneur du Portugal. Et pour le remplacer, la FPF a fait de José Mourinho sa priorité.

Le Portugal veut Mourinho

Seul problème, le Special One est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, dont il a pris les rênes en juillet 2021. Pour parvenir à ses fins, la Fédération portugaise envisageait même de se faire « prêter » José Mourinho pour les deux rencontres du Portugal prévues en mars dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, contre le Liechtenstein et le Luxembourg, comme l’indiquait L’Équipe . L'objectif étant par la suite de racheter sa dernière année de contrat, mais l’AS Roma de son côté n’a pas l’intention de laisser filer son entraîneur. Interrogé à ce sujet dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport , Tiago Pinto a affirmé qu’il comptait continuer à « aller de l’avant avec lui ».

« Ce n'est pas la première fois qu'un autre club ou une fédération s'intéresse à lui »