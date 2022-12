Coupe du Monde 2022 : L’improbable stratégie du Portugal pour Mourinho

Hugo Chirossel

Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc, le Portugal veut repartir sur de nouvelles bases. Fernando Santos n’est plus le sélectionneur de la Seleção das Quinas et la FPF a fait de José Mourinho sa priorité pour lui succéder. Sauf que ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, mais la Fédération portugaise aurait un plan pour parvenir à ses fins.

Le Portugal est tombé de haut au Qatar. Annoncée comme une des favorites de la compétition, la Seleção das Quinas a été éliminée dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc de Walid Regragui. Une contre-performance dont Fernando Santos a fait les frais.

Mourinho pour remplacer Santos ?

En poste depuis 2014, Santos n’est désormais plus le sélectionneur du Portugal. La FPF a déjà une idée pour son successeur, puisqu’elle aimerait s’attacher les services de José Mourinho. Un dossier compliqué à concrétiser, le Special One étant sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma.

La FPF veut un « prêt »