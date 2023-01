Mercato : Cristiano Ronaldo lance une révolution mondiale

Arthur Montagne

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a tranché, il va s'engager avec Al-Nassr. Le quintuple Ballon d'Or est la première grande star du football à rejoindre un club évoluant en Arabie Saoudite, lançant ainsi une révolution. En effet, après la Chine et la MLS, délaissées depuis quelques années, c'est bien le Moyen-Orient qui s'inscrit comme le nouvel eldorado des footballeurs.

C'est désormais officiel, Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat depuis l'annonce de la résiliation de son bail avec Manchester United il y a quelques semaines, va quitter l'Europe afin de s'offrir un dernier contrat monumental. En effet, le quintuple Ballon d'Or s'est engagé avec Al-Nassr jusqu'en 2025 avec à la clé le plus gros contrat de l'histoire puisqu'il touchera environ 200M€ nets par saison. Un deal historique à plus d'un titre.

Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo lâche un énorme message sur son transfert https://t.co/fvkpE6BwbY pic.twitter.com/DU3SequpPG — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Le Moyen-Orient, nouvel eldorado des footballeurs

Et pour cause, Cristiano Ronaldo est la première star de cette envergure à rejoindre l'Arabie Saoudite, confirmant que le Moyen-Orient est le nouvel eldorado des grands noms du foot mondial en fin de carrière. Jusque-là, le Qatar avait lancé cette mode avec Wesley Sneijder (38 ans, Al Gharafa, 2018-2019) James Rodriguez (31 ans, Al Rayyan en 2022), Mario Mandžukić (36 ans, Al-Duhail, 2019-2021), Tobias Alderweireld (33 ans, Al-Duhail, 2021-2022), Javi Martínez (34 ans, actuellement au Qatar SC) ou encore Santi Cazorla (38 ans, actuellement à Al-Sadd). Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a également attiré quelques jolis noms comme Luiz Gustavo (35 ans), Éver Banega (34 ans), David Ospina (34 ans) ou encore Vincent Aboubakar (30 ans), qui évolueront d'ailleurs aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Bafétimbi Gomis (38 ans) a également brillé dans le championnat Saoudien avec Al-Hilal. Après avoir racheté Newcastle, l'Arabie Saoudite compte bien rattraper son retard sur son voisin qatari, propriétaire du PSG depuis 2011 et qui vient d'organiser la Coupe du monde. D'ailleurs, dès le début des années 2000, le Qatar avait attiré quelques grands noms en fin de carrière à l'image de Marcel Desailly (Al Gharafa, 2004-2005 ; Qatar SC, 2005-2006), Franck Leboeuf (Al Sadd, 2003-2004 ; Al Wakrah, 2004-2005) ou plus récemment Juninho (Al-Gharafa, 2009-2011). Nul doute, le Moyen-Orient s'impose donc que le nouvel eldorado de footballeurs.

La MLS et la Chine totalement délaissées

Les championnats qataris et saoudiens ont donc pris le dessus sur les Etats-Unis et surtout la Chine. En effet, à partir de 2009, les clubs chinois ont été autorisés à recruter deux joueurs étrangers supplémentaires et s'en sont donnés à cœur-joie pour recruter de grands noms du foot proche de la retraite en leur offrant des salaires démentiels. Didier Drogba (Shanghaï Shenhua) était l'un des précurseurs avant la folie de l'année 2016 qui verra Hulk (Shanghai SIPG), Ramires (Jiangsu Suning), Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune), Gervinho (Hebei China Fortune), Graziano Pellè (Shandong Luneng), Fredy Guarín (Shanghai Shenhua) ou encore Jackson Martínez (Guangzhou Evergrande) rejoindre la Chine pour des indemnités de transfert très importantes, et des salaires toujours plus impressionnants. C'est d'ailleurs cette année folle qui poussera la Parti Communiste Chinois à calmer les ardeurs de ses clubs, freinant ainsi l'arrivée des footballeurs étrangers.



Et ce n'est pas tout, puisque la MLS a également attiré des stars sur le déclins pendant de nombreuses saisons. David Beckham (LA Galaxy) a été le précurseur en 2007 avant d'être imité par Thierry Henry (NY Red Bulls), Wayne Rooney (DC United) ou encore Steven Gerrard (LA Galaxy). Par la suite, le championnat nord-américain a poursuivi sa stratégie Kaka (Orlando), Andrea Pirlo (New York City FC), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) ou encore Didier Drogba (Impact Montréal). Mais comme en Chine, la MLS attire moins de stars malgré l'arrivée de Gareth Bale l'été dernier au Los Angeles FC, et peut-être en attendant Lionel Messi dont le nom circule du côté de l'Inter Miami. Mais force est de constater que c'est désormais le Moyen-Orient qui a pris le dessus et endosse le costume de nouvel eldorardo des footballeurs.