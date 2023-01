Mercato - PSG : Des prétendants inattendus sur le marché pour Messi ?

La rédaction

Lionel Messi, star du PSG et tout frais champion du monde avec l’Argentine, semble bien parti pour prolonger son contrat qui arrive à expiration avec le club de la capitale. Mais à l’instar de son éternel rival Cristiano Ronaldo qui a signé dans le club d’Al-Nassr, le septuple Ballon d’Or intéresse les clubs de la péninsule arabique.

Rêvant d’attirer la colonne vertébrale du Real Madrid (Modric-Ramos-CR7) qui a fait le « three-peat » en Ligue des Champions entre 2016 et 2018, le club d’Al-Nassr pourrait être suivi par d’autres clubs du championnat d’Arabie Saoudite dans la folie des grandeurs. En effet, selon le journaliste italien Rudy Galetti son compte Twitter , la star du PSG serait suivie de très près par des clubs saoudiens.

Avantage au PSG

Mais le Qatar, propriétaire du Paris-Saint-Germain, ne compte pas laisser partir sa pépite argentine chez le rival saoudien. Toujours selon Galetti, Lionel Messi devrait parapher la prolongation de son contrat avec le PSG dans les jours à venir. Les négociations se sont bien déroulées et il ne resterait que quelques détails à régler. La star argentine devrait prolonger son contrat d’un an.

Un duel Messi-CR7 aura pourtant bien lieu

En attendant, les saoudiens pourront se consoler devant un match amical prévu entre Al-Nassr et le PSG en janvier. Programmé l’année dernière mais reporté à cause de la crise du Covid-19, le duel CR7-Messi aura bien lieu. Il ne reste plus qu’à fixer la date.