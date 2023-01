Transferts - PSG : Une offre lance déjà le mercato de Luis Campos

Axel Cornic

Les départs pourraient se poursuivre au Paris Saint-Germain cet hiver, après ceux survenus lors du dernier mercato. C’est au poste de gardien que les choses pourraient changer et si Keylor Navas est poussé vers la sortie, c’est plutôt Sergio Rico qui pourrait faire ses valises.

Le poste de gardien a toujours été sujet au débat du côté du PSG. Cela s’est confirmé avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui s’est tiré la bourre avec Keylor Navas tout au long de la saison dernière, avant de définitivement s’installer comme le seul véritable titulaire.

PSG : L'étonnant aveu du clan Messi sur la Coupe du monde https://t.co/WLcBlW5qBi pic.twitter.com/FI04aiE3S8 — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

On pourrait enfin voir Navas avec le PSG

Ce changement impulsé par Christophe Galtier et Luis Campos a fermé les portes à Keylor Navas, qui n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. Un départ a été évoqué lors du dernier mercato et la donne n’a pas changé cet hiver, même si on pourrait bien le voir dans les cages du PSG ce vendredi, à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France face à Châteauroux.

Milan a formulé une offre pour Sergio Rico