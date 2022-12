Mercato - PSG : Luis Campos passe à l’action pour la succession de Navas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le recrutement d'un gardien de but pourrait devenir une priorité pour le PSG, notamment en cas de départ de Keylor Navas. Barré par Gianluigi Donnarumma, l'ancien portier du Real Madrid ne cache plus son mal-être et envisage de se relancer. Signe de l'incertitude dans ce dossier, Luis Campos aurait déjà réfléchi à l'identité de son successeur.

« Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout ». Questionné sur sa situation au PSG lors du dernier Mondial, Keylor Navas avait critiqué les choix de Christophe Galtier. Dès son arrivée à Paris, le technicien avait établi une hiérarchie. Gianluigi Donnarumma serait le gardien numéro un, Navas sa doublure. Une situation pénible pour le Costaricien.

Le PSG se prépare au départ de Navas

Dernièrement, Navas aurait songé à quitter le PSG. A 36 ans, l'ancien portier du Real Madrid n'a plus de temps à perdre et s'active pour trouver une nouvelle équipe. Selon Sky Sports , son nom figure dans le viseur du Bayern Munich, mais serait loin d'être une priorité. La situation pourrait évoluer lors du prochain mercato hivernal. De son côté, Luis Campos surveille déjà le marché, pour préparer sa succession.

Campos regarde au Portugal

Selon Média Foot, le conseiller sportif du PSG pourrait relancer la piste menant à Dani Figueira. Luis Campos avait déjà pensé au gardien d'Estoril lors du dernier mercato estival, alors que Navas était proche d'un accord avec le Napoli. Un autre compatriote de Campos serait ciblé.

Plusieurs noms sur la short-list de Campos

A en croire le média, il s'agirait de Matheus Magalhaes, l’expérimenté gardien du Sporting Braga. Le Qatar, qui a racheté une part du club portugais, pourrait profiter de ses bonnes relations avec les dirigeants lusitaniens pour boucler cette arrivée. Les noms de Jan Oblak (Atlético) et Alban Lafont (FC Nantes) ont aussi été cités, mais difficile de les voir accepter un rôle de doublure au PSG.