Mercato - PSG : Keylor Navas reçoit une terrible nouvelle pour son transfert

Amadou Diawara

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait profiter de la grave blessure de Manuel Neuer pour aller retrouver du temps de jeu au Bayern. Toutefois, le deuxième gardien du PSG serait sur le point d'être devancé par Alexander Nübel. En effet, le portier de l'AS Monaco serait proche d'être rapatrié par l'écurie bavaroise.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Keylor Navas pourrait quitter le PSG dès le mois de janvier. Alors qu'il n'est plus que la doublure de Gianluigi Donnarumma depuis la signature de Christophe Galtier, le gardien costaricien pourrait prendre le large cet hiver pour aller chercher du temps de jeu.

Keylor Navas dans les petits papiers du Bayern

D'ailleurs, Keylor Navas aurait la possibilité de remplacer Manuel Neuer, gravement blessé, au Bayern. En effet, le club bavarois aurait coché le nom du portier du PSG pour pallier la longue absence de son gardien allemand. Toutefois, Keylor Navas (36 ans) pourrait voir Alexander Nübel briser ses espoirs de rebondir à Munich.

Alexander Nübel proche d'un retour au Bayern ?