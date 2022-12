PSG : Clashé sur son poids, le clan Navas lâche une réponse fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Keylor Navas doit se contenter d’un rôle de doublure au Paris Saint-Germain, une photo du portier de 36 ans a énormément fait réagir ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On le voit arriver sur le terrain d’entraînement avec le visage bouffi, laissant penser à un laisser-aller durant les fêtes. Le clan Navas n’a pas tardé avant de répondre.

Affûté Keylor Navas, il a dû passer de bonnes fêtes de fin d'année 😭 pic.twitter.com/2hwObOBb81 — Vibes Foot (@VibesFoot) December 27, 2022

Le clan Navas rétablit la vérité

Les images sont parfois trompeuses, et la femme de Keylor Navas l’a fait savoir sur Instagram en postant une photo d’elle et de son mari torse nu, et très affuté. « Bonne nuit », a lâché Andrea Salas en commentaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrea Salas (@andreasalasb)

Keylor Navas dans le flou pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas reste dans le flou pour son avenir alors qu’il n’a pas disputé la moindre rencontre depuis le début de la saison, hormis les trois matches de poule du Costa Rica en Coupe du monde.