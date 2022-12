PSG : Divorce, Icardi... Le clan Wanda Nara vide son sac et lâche des révélations XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel, Wanda Nara et Mauro Icardi ne sont plus en couple. La fin d'une histoire débutée il y a plus de huit ans. Le père de la jeune femme a confirmé la nouvelle à la presse argentine. L'occasion pour lui de s'attarder sur son lien avec le joueur du PSG, mais aussi sur les rumeurs au sujet d'une relation avec le rappeur L-Gante.

Derrière chaque homme se cache une femme. Et derrière Mauro Icardi, l'ombre de Wanda Nara a plané durant des années. Cette dernière était en charge de la carrière de son mari depuis 2014. Mais quelques jours après son arrivée à Galatasaray, où il est prêté par le PSG, l'international argentin a eu la mauvaise surprise d'apprendre sa séparation avec Wanda Nara. La jeune femme a pris la décision de demander le divorce, malgré une dernière tentative de réconciliation aux Maldives.

« Ils sont séparés »

« Partir aux Maldives n'implique pas une réconciliation, cela implique de chercher un endroit sympa, seul, loin du monde, des affaires pour voir si on peut récupérer un partenaire. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas non plus aux Maldives. Je ne suis pas dans la tête de Mauro, je lui parle tous les jours, je comprends et ressens ce qu'il ressent mais aussi je comprendre ce que Wanda dit (...) Ils sont séparés » avait déclaré Ana Rosenfeld, l'avocate de Wanda Nara.

« C'est compliqué avec Mauro »

Père de Wanda Nara, Andrés a également confirmé la nouvelle. L'occasion pour lui d'évoquer sa relation avec Mauro Icardi. « C'est compliqué avec Mauro. Je n'ai rien contre lui mais on ne s'est jamais entendu. Mon affection a toujours été tout pour Maxi Lopez. Mais je le respecterai toujours, parce qu'il est le père de mes petites-filles. Mauro et Wanda sont séparés. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle aille bien. Je la vois heureuse et confiante » a-t-il déclaré lors de l'émission Socios del Espectaculo.

« L-Gante ? J'aime les gens comme ça »