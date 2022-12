PSG : Battu par Mbappé, Lewandowski s’incline

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé continue d’impressionner saison après saison. Et la Coupe du monde a une nouvelle fois permis à l’attaquant de l’Équipe de France et du PSG de démontrer au monde qu’il fait partie des meilleurs. Un constat derrière lequel Robert Lewandowski se range.

Une fois de plus, Kylian Mbappé a démontré pendant la Coupe du monde au Qatar qu’il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. En plus d’être perçue comme une menace constante par ses adversaires, en attestent les prises à plusieurs défenseurs face à l’Angleterre (2-1) et face au Maroc (2-0), Kylian Mbappé s’est montré décisif tout au long du Mondial en attestent ses 8 buts dont un triplé en finale face à l’Argentine (3-3, puis 2-4 aux prolongations).

Lewandowski s’incline devant Mbappé

Tombé devant un Kylian Mbappé inspiré en 1/8ème de finale de la Coupe du monde avec sa Pologne (3-1), Robert Lewandowski n’a pas manqué de souligner à quel point le buteur du PSG est un joueur spécial, bien qu’il ne soit pas un attaquant de pointe de formation selon lui au micro de beIN SPORTS.

PSG : Après le Qatar, Mbappé a envoyé un énorme message à Galtier pour son retour https://t.co/eucDCpb01m pic.twitter.com/w3NcGqPTRU — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Pour Lewandowski, Mbappé est «incroyable» comme Haaland