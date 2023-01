Mercato - PSG : Le Qatar veut piller un club anglais, une réponse tombe

Thomas Bourseau

William Saliba et Gabriel Martinelli pourraient ne pas être disponibles sur le marché des transferts l’été prochain pour le PSG. Que ce soit Luis Campos ou Nasser Al-Khelaïfi, chacun apprécierait à sa manière les deux stars d’Arsenal. Pour autant, les Gunners devraient blinder deux des piliers du onze de départ de Mikel Arteta.

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait tenter de réussir là où il a échoué à la derrière intersaison, à savoir le recrutement d’un défenseur central. La grande priorité n’était autre que Milan Skriniar, mais son avenir demeurerait incertain qu’il prolonge à l’Inter ou aille voir ailleurs à l’issue de la saison, soit à l’issue de son contrat au club nerazzurro. Pour pallier cet été, le conseiller football du PSG songerait à William Saliba, en pleine forme depuis plus d’un an avec l’OM et à présent avec Arsenal.

Campos aurait ouvert la porte du PSG à Saliba

Journaliste pour CBS Sports, Ben Jacobs révélait en octobre dernier un intérêt concret du PSG pour William Saliba lors de son passage sur la chaîne YouTube : The Football Terrace . « Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir ». De son côté, toujours selon CBS Sports , William Saliba serait intéressé par le projet mis en place au PSG. Au point de claquer la porte d’Arsenal ?

Pour Saliba et Martinelli, le PSG est fixé