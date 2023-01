Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour ce transfert colossal réclamé par Mbappé

Pour être soutenu en attaque, Kylian Mbappé aimerait voir Harry Kane signer au PSG dans un avenir proche. Toutefois, le Bayern pourrait plomber les plans du numéro 7 de Christophe Galtier. En effet, le club emmené par Julian Nagelsmann serait sur les traces du buteur de Tottenham depuis le dernier mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos aurait promis à Kylian Mbappé de recruter un buteur de fixation pour qu'il puisse évoluer en soutien derrière lui. Alors que le conseiller football du PSG n'a pas réussi à remplir sa mission, le vice-champion du monde français est aujourd'hui contraint de jouer en tant que « pivot » .

🚨👀 #Bayern, concrete interest in Harry #Kane for the next season. The 🇩🇪 club is looking for a new striker.📌 The contract of the #Tottenham player will expire in 2024. 🐓⚽ #THFC🗞️ More info 👇https://t.co/gqDTFWis5x