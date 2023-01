Mercato - OM : Longoria se dirige vers un échec colossal

Arnaud De Kanel

A l'instar de Luis Campos avec le PSG, Pablo Longoria n'avait pas réussi à vendre ses joueurs indésirables durant le mercato estival. Alors, il avait opté pour des prêts dans l'espoir que les joueurs concernés retrouvent du temps de jeu et leur niveau dans un autre club pour mieux les revendre. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu.

Depuis qu'il est devenu le président de l'OM, Pablo Longoria n'arrive pas à boucler de grosses ventes. Pire encore, cet été il a perdu Boubacar Kamara gratuitement alors que le minot aurait pu être vendu à prix d'or. Lors du dernier mercato estival, Frank McCourt avait exigé des rentrées d'argent. Longoria n'avait pas réussi à trouvé preneur pour des achats directs alors il avait envoyé les indésirables en prêt, dans l'espoir d'augmenter leur valeur marchande. Mais ça ne sent pas bon du tout pour l'OM.

Les prêtés vivent un calvaire

Décevant avec l'OM, Jordan Amavi n'était pas dans les plans d'Igor Tudor et Pablo Longoria voulait s'en séparer. Le latéral avait trouvé preneur sur le gong et s'était engagé avec Getafe. Mais voilà, depuis son arrivée il n'a fait que 4 apparitions dans le championnat espagnol, cumulant 192 minutes jouées. Un faible total et des performances ratées qui pourraient pousser Getafe à le renvoyer à l'OM dès cet hiver selon la presse espagnole...



Pour Konrad de la Fuente, ça ne va guère mieux. L'Américain est mis au placard avec l'Olympiakos. Cela fait maintenant 11 matchs consécutifs qu'il n'a pas été retenu dans le groupe. Il rentrera à l'OM cet été avec une valeur marchande revue à la baisse.



De son côté, Pol Lirola joue beaucoup plus que ses deux anciens coéquipiers. Pour autant, il est encore loin d'être devenu un titulaire indiscutable à Elche qui ne devrait pas lever son option d'achat.

Quelques motifs d'espoir pour Longoria

Tout n'est pas à jeter pour Pablo Longoria. Le président de l'OM peut se satisfaire du prêt réussi d'Arek Milik avec la Juve qui souhaite lever l'option d'achat de 8M€. Même son de cloche pour Nemanja Radonjic qui fait l'unanimité avec le Torino. Enfin, l'OM va peut-être limiter la casse avec Luis Henrique. Titulaire qu'à une seule reprise, le jeune brésilien va tout de même rester une saison de plus à Botafogo. Pour rappel, une option d'achat de 8M€ est incluse dans son prêt. Mais malgré ces trois joueurs, Longoria va essuyer un nouvel échec cuisant dans le sens des départs.