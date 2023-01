Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Pablo Longoria ? La réponse

Hugo Chirossel

Arrivé en août 2020 en tant que directeur sportif, Pablo Longoria est devenu six mois plus tard le président de l’OM, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Mais avant cela, l’Espagnol est également passé par la Juventus. Dernièrement, son nom a été associé à un possible retour chez la Vieille Dame. En revanche, Pablo Longoria se sent bien à Marseille et ne compte pas quitter le club. Il avait même confié en mars dernier que c’était sa « dernière aventure à haut niveau dans le monde du football ».

Lors du marché des transferts de janvier, Pablo Longoria va pouvoir s’atteler à renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Mais qu’en est-il du mercato du président de l’Olympique de Marseille ? Passé par la Juventus de 2015 à 2018, son nom avait circulé du côté de la Vieille Dame ces derniers mois. D’après les informations de Foot Mercato , les Bianconeri aimeraient bel et bien faire revenir Pablo Longoria au club. L’OM et ses supporters peuvent se rassurer, le dirigeant espagnol âgé de 36 ans ne compte aller nulle part.

Mercato : Coup de tonnerre à l'OM, les coulisses du dernier départ https://t.co/xly0HTja2Z pic.twitter.com/f8Cbr3dPGU — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Un départ de l’OM n’est pas du tout à l’ordre du jour »

« Pablo pourrait être flatté que la Juventus pense à lui. C’est son club, il lui doit sa carrière et ce qu’il fait aujourd’hui, mais un départ de l’OM n’est pas du tout à l’ordre du jour », avait confié un membre de son entourage à FM . Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC en mars dernier, Pablo Longoria avait lui-même mis les choses au clair concernant son avenir.

« Je n'aimerais pas avoir cette responsabilité dans un autre type de club »