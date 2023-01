Mercato - OM : Voilà le chantier principal de Longoria

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, voir depuis toujours, l’OM peine à faire émerger des joueurs de son centre de formation. Le dernier en date reste Boubacar Kamara, qui a quitté le club libre l’été dernier pour rejoindre Aston Villa. Au moment de faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria avait avoué les lacunes de son club dans ce domaine. S’il estime que les résultats en Youth League ne sont pas corrélés à la qualité de la formation marseillaise, le président de l’OM estime malgré tout qu’il est inacceptable de n’avoir aucun joueur issu du centre dans l’équipe première.

Alors que le mercato hivernal pointe le bout de son nez, Pablo Longoria va s’activer pour essayer de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Mais un autre chantier occupe l’esprit du président de l’Olympique de Marseille : le centre de formation. L’OM peine à faire éclore des joueurs, le dernier en date reste Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa l’été dernier. On peut également citer Lucas Perrin, qui après avoir été prêté la saison passée à Strasbourg, a été recruté définitivement par les Alsaciens. Les jeunes joueurs marseillais ont connu un parcours chaotique en Youth League cette saison. En effet, ils ont terminé à la dernière place de leur poule, avec deux matchs nuls et six défaites, dont un cinglant 6-0 face au Sporting Portugal en octobre dernier.

La formation, l’éternel chantier de l’OM

« Faire une évaluation sur les résultats en Youth League n'est jamais positif », avait confié Pablo Longoria en novembre dernier en conférence de presse, au moment de faire le bilan de la première partie de saison. « À Valence, on n'a jamais eu de bons résultats, mais sept joueurs ont signé pro avec l'équipe première. Ce n'est pas une conséquence du résultat. Quand on parle du centre de formation, on doit avoir une ambition plus grande. Je ne suis pas content avec nos résultats dans la compétition, ni avec notre niveau d'approche. On a quand même été à la hauteur et compétitifs pour nos deux derniers matches . » Le président de l’OM a tout de même avoué qu’il n’était pas satisfait de la formation marseillaise, dirigée désormais par Marco Otero, arrivé au mois de juin dernier.

« C'est vraiment inadmissible. Cette situation ne peut plus durer »

« Notre centre n'a jamais été performant ces dernières années. C'est pourtant fondamental dans l'économie du football français, et aussi pour notre projet, au niveau de l'identification auprès des supporters. C'est le rêve de tous supporters de voir évoluer des joueurs qui sortent du centre de formation. Pour moi, c'est totalement inacceptable de ne compter aucun joueur issu du centre dans l'équipe première. Ça ne me satisfait pas. C'est vraiment inadmissible. Cette situation ne peut plus durer. C'est un échec pour tout le monde, et j'en fais partie puisque je suis arrivé en 2020. C'est pour cela qu'on a fait beaucoup de changements. On a fait un travail analytique, une approche plus collective. On doit recruter des jeunes au niveau local, beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hu i », a déclaré Pablo Longoria.

« Je ne comprends pas pourquoi on est incapable de faire émerger des joueurs »

Une situation incompréhensible pour le président de l’OM, au vu du vivier de joueurs présent à Marseille et ses alentours : « Les joueurs issus de la région doivent se développer au club. On ne doit pas seulement faire des acquisitions de joueurs en post-formation. Il y a beaucoup de licenciés ici dans la Ligue Méditerranée. Je ne comprends pas pourquoi on est incapable de faire émerger des joueurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Quand je vois la Real Sociedad, avec 14 joueurs nés dans la région qui jouent en équipe première, je ne comprends pas. Que fait-on de différent à Marseille ? Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de travail, de mentalité et surtout d'exigence. J'ai trouvé que le niveau d'exigence qu'on voulait mettre dans l'équipe première, ce que l'on observe avec Igor Tudor, n'était pas le même dans le centre de formation . »

« Le projet doit être basé sur ça »