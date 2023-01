Mercato - OM : Une recrue capitale de Longoria est déjà menacée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM en toute fin de mercato estival, Eric Bailly pourrait bien repartir dès l’été prochain. Alors qu’il enchaîne les blessures depuis ses débuts, l’international ivoirien n’est pas certain que son option d’achat sera levée par le club olympien. S’il ne dispute pas 50% des rencontres et que Marseille ne se qualifie pas directement en Ligue des Champions, ce sera le cas.

Avec les départs de William Saliba, Duje Caleta-Car ou encore Luan Peres, l’OM devait se renforcer en défense l’été dernier. Ce que Pablo Longoria a fait rapidement. Le président marseillais a fait venir Isaak Touré, Chancel Mbemba mais aussi Eric Bailly. Un recrutement mêlant expérience et jeunesse qui devait permettre à l’OM d’être aussi performant défensivement que la saison dernière. Et pour encadrer tout ça, Eric Bailly aurait dû endosser le costume de leader.

Bailly enchaîne les blessures

Prêté pour une saison avec option d’achat, le défenseur appartenant à Manchester United est loin de faire l’unanimité. Et pas forcément pour des raisons purement sportives. Sur le terrain, Eric Bailly tient son rang mais il est toujours aussi touché par les blessures. En témoigne le match retour contre Tottenham. Aligné en défense, Bailly n’a joué que 9 minutes alors qu’il revenait seulement de blessure. Une constante à laquelle se sont habitués les supporters de l’OM.

Payet, Tudor... L'OM rend un vibrant hommage à Pelé https://t.co/6eUF2vpi0L pic.twitter.com/eCSdJYdMuP — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Un avenir loin de l’OM ?