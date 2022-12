Payet, Tudor... L'OM rend un vibrant hommage à Pelé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le monde du football a perdu son roi. Hospitalisé depuis plusieurs jours, Pelé a perdu son combat contre la maladie. Le joueur s'est éteint à l'âge de 82 ans, entouré de sa famille. Son décès a été annoncé juste avant la rencontre entre l'OM et Toulouse. Après ce match, les membres du club marseillais ont eu un mot pour la légende brésilienne.

Il restera pour toujours le roi. Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans et avec sa disparition, c'est une page du football qui se tourne. Seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970), l'ancien international brésilien compte aussi 1283 buts, un record selon la FIFA. Pelé était hospitalisé depuis le début du mois de décembre pour des complications liées au Covid-19. Souffrant aussi d'un cancer du côlon depuis des années, il avait vu sa santé se dégrader ces derniers jours.

« C'était une légende de ce sport et du sport en général »

L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc sur la planète football. Avant de rentrer sur le terrain pour défier Toulouse (victoire 6-1), les joueurs de l'OM ont appris la nouvelle. « Je suis un peu jeune, mais de ce que j’ai vu, c’était un joueur extraordinaire. On envoie nos condoléances a sa famille » a déclaré Pau Lopez en zone mixte après la rencontre. Après la victoire de son équipe (6-1), Igor Tudor a aussi rendu hommage à Pelé. « Pour Pelé, ça a été un hommage beau et émouvant. Que dire de lui. C'était une légende de ce sport et du sport en général » a déclaré le coach de l'OM.

« C’est une page qui se tourne »